Sorpresiva tarde en las filas del Herediano: el club hizo oficial la salida de cinco futbolistas de su plantel a mitad del torneo.

La decisión la publicó este miércoles en horas de la tarde, mediante un comunicado oficial en las redes del equipo.

¿Quiénes son?

Shawn Jhonson, Randy Vega, José Andres Rodrígues Chiroldes, Bairon Murcia, Francisco Rodríguez. Estos cinco son quienes ya no son parte de la institución.

La versión de Herediano