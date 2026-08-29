Limón se prepara para recibir a 20 mil personas en el Grand Gala Parade del 31 de agosto

El próximo lunes 31 de agosto, las calles de Limón se transformarán con el Grand Gala Parade para celebrar el Día de la Persona Negra.

La actividad, que inicia a mediodía, espera la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

La celebración comenzará con una feria gastronómica en los Patios de Incofer, donde se ofrecerán conciertos de artistas locales.

La fecha conmemora la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo, proclamada en Nueva York en 1920.

El evento es considerado único en Centroamérica por su enfoque en la identidad y la diversidad cultural.

Las expresiones artísticas incluyen desfiles de moda que narran historias de resiliencia a través de colores y texturas. La transmisión del parade se realizará a las 2 de la tarde por Repretel, Canal 6.