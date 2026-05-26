La provincia de Limón registra 7 homicidios en tan solo 4 días, con hechos violentos en Pococí, Siquirres, Batán y el cantón central de Limón, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en su más reciente reporte sobre la ola de violencia en la provincia caribeña.

El fin de semana y el inicio de semana fueron especialmente violentos, destacando un doble homicidio en Pococí donde dos jóvenes (uno de 18 años y una mujer de 19 años) murieron a balazos dentro de su vivienda cuando tres sujetos a bordo de un vehículo ingresaron a la propiedad y dispararon contra ellos, aunque una niña de tan solo 2 años sobrevivió al ataque.

Asimismo, aproximadamente a las 9 de la noche también ocurrió otra balacera en Siquirres, donde un hombre que estaba frente a su vivienda fue asesinado a balazos con heridas en el tórax y la cabeza, siendo trasladado en condición delicada a un centro médico donde minutos después falleció.

Las autoridades explican que esta violencia se debe al reacomodo de estructuras criminales que el OIJ ha ido desarticulando, lo que provoca disputas por ajuste de cuentas, venta de drogas y control de territorios.