Escrito por: Eduardo Troconis

La provincia de Limón se vistió de fiesta este domingo con la realización del Grand Gala Parade, evento que enmarca la celebración del 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

Desde horas de la mañana, miles de personas se reunieron para disfrutar de un desfile cargado de música, baile, color y tradición, con la participación de más de 60 grupos entre bandas, escuelas, colegios e instituciones.

El ambiente familiar y cultural reunió no solo a los limonenses, sino también a visitantes provenientes de distintas partes del país como San José, Guanacaste y Turrialba, quienes llegaron con vestimenta típica caribeña para sumarse a la fiesta.

La Asociación Cívica Cultural Étnico Negra, organizadora del desfile desde 1999, destacó que el objetivo de este evento es resaltar la riqueza de la herencia afrodescendiente y su aporte a la identidad costarricense.

Los ritmos de calypso, soca, jazz y afrobeat llenaron las calles de la ciudad, acompañados de vistosos trajes, comidas típicas y el entusiasmo de familias enteras que celebraron con orgullo su cultura.