Se reportó desde Limón cómo la comunidad se unió para disfrutar del Grand Gala Parade, una celebración llena de color, ritmo y sabor que esperan cada año para conmemorar el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

Los asistentes, junto con los organizadores y participantes del desfile, fueron los protagonistas de esta tradición que destaca la riqueza cultural de la provincia.

El evento mostró cómo la festividad se consolida como un espacio de alegría y reafirmación identitaria para los costarricenses.