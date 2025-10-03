La desaparición de Ligia Faerrón en la zona de San Carlos mantiene en vilo a sus familiares, quienes manifiestan temor sobre su integridad física.

La Policía logró localizar el vehículo de la mujer, el cual estaba siendo desarmado para vender sus partes como repuestos, según confirmaron las autoridades.

Este hallazgo incrementa la preocupación sobre el paradero de Faerrón, cuyo rastro se perdió hace varios días, mientras las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de su desaparición.