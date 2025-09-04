El Liceo de Heredia implementa medidas extremas tras una alarmante amenaza de tiroteo estudiantil publicada en redes sociales por un alumno, quien referenció específicamente la fecha del 11 de septiembre para llevar a cabo el ataque.

La dirección del centro educativo, en coordinación con la Dirección Regional de Heredia y el Ministerio de Educación Pública, activó protocolos de seguridad preventivos que incluyeron la suspensión de actividades masivas.

Esta situación generó pánico entre la comunidad educativa, con padres que se resistían a enviar a sus hijos a clases por temor a que la amenaza se pudiera dar.