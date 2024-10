El Municipal Liberia investiga un percance que pudo tener uno de sus jugadores juveniles que está teniendo minutos en primera división.

Declaraciones de Hancer Zúñiga

Hancer Zúñiga, director deportivo del club, habló en Versión Preliminar de Radio Monumental sobre la situación que enfrentan con el joven talento:

“José Andrés Matarrita es un chico de la cantera que viene trabajando con el primer equipo. Hay situaciones internas disciplinarias que a nosotros nos gusta mantenerlas en línea, en orden, y como que hemos tomado la decisión de separar al jugador o algo. No, las decisiones acá primero tenemos reuniones para ver situaciones, ver aspectos, y como le digo, todos los jugadores deben tener una línea de comportamiento; si no se cumple, se tomarán las decisiones que se tienen que tomar.”

Proceso de Investigación

Además, aseguró que no se van a precipitar a la hora de tomar decisiones y que tomarán el debido proceso de investigación:

“Todo esto es un proceso. Tomamos las decisiones en base a lo que son criterios reales, alguna investigación que se tenga que llevar, pero como le digo, ahorita es una decisión que estamos manejando internamente.”

Zúñiga sí aseguró que serán transparentes con los resultados que obtengan de lo investigado con el caso del jugador:

“Es lo normal, nosotros vamos a ser transparentes; vamos a asumir responsabilidades cuando nos corresponda asumirlas. Siempre estamos anuentes y abiertos para dar el comunicado a los medios de prensa. No vamos a esconder nada, sea que tengamos razón, sea que tengamos que asumir alguna responsabilidad de estas. Ahorita hay un proceso disciplinario en el cual se le está dando seguimiento y no queremos ventilar ni decir, porque en estos momentos lo argumentamos o lo decimos, podemos estar diciendo una mentira, y es una forma que no nos gusta manejarnos.”

Este tema ha tomado relevancia en la provincia previo al clásico que mueve pasiones, como el Guanacasteca y Liberia:

“El tema mediático es normal; estamos en Guanacaste, hay semana de clásico, se juega con todo. Todo mundo investiga todo; son cosas que no nos sorprenden, ni realmente nos pone a desbordarnos a tomar malas decisiones. José Andrés es un excelente jugador que fue formado en la cantera de nosotros; es juvenil, pero igual se somete al régimen de disciplina que tenemos para nuestros jugadores profesionales, como tanto para los juveniles.”

Situación de José Andrés Matarrita

Hancer Zúñiga explicó la situación que tuvo el joven jugador, quien tras el percance no pudo participar del juego ante Alajuelense:

“José Andrés Matarrita tuvo un leve percance el domingo pasado, previo al entrenamiento del primer equipo, en el cual sufrió algunos golpes leves. Tuvo dos días de reposo; después de esos dos días de reposo, para que retomara nivel, se mandó a trabajar con el alto rendimiento. Ayer jugó con el alto rendimiento, y ahora lo tomamos con calma la decisión que tengamos que tomar.”

El Municipal Liberia espera que el jugador recupere su nivel luego de los golpes que sufrió:

“Para el partido contra Alajuelense estaba golpeado; para el partido contra Puntarenas no estaba al 100%, y ayer se probó con el alto rendimiento.”

