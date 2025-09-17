Escrito por: Eduardo Troconis

Municipal Liberia acaba de anunciar este miercoles dos refuerzos estelares de cara a la fase final del campeonato nacional.

¿De quienes se tratan?

Se trata de los ex heredianos Francisco Rodriguez (delantero) y Shawn Johnson (lateral).

Ambos jugadores llegan con la misión de darle mayor profundidad al equipo pampero en la fase final del campeonato nacional, etapa donde el club buscará consolidarse como protagonista y mantenerse en los puestos de clasificación.

Con estas incorporaciones, el Municipal Liberia apuesta por jerarquía y experiencia para enfrentar los retos decisivos de la temporada.