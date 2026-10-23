Liberan condenado por tráfico de drogas tras error con correos

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Un condenado por tráfico de drogas salió por error del centro penal de Pococí tras una falla en la revisión de correos del Poder Judicial. Las autoridades decretaron su captura inmediata y mantienen dos investigaciones abiertas por lo ocurrido.

El recluso, identificado como Ferguson Madison, debía continuar en prisión por una segunda condena de ocho años por el mismo delito. La falla se detectó el pasado 13 de octubre, cuando se percataron de que había sido dejado en libertad sin orden judicial.

El Ministerio de Justicia ordenó el traslado de la directora del centro penal y de un funcionario de la sección de Derecho. La Fiscalía Adjunta de Pococí investiga el caso a nivel penal, mientras Justicia lleva un proceso administrativo. Las autoridades del recinto atribuyeron el error a la escasez de personal.