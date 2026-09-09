Leyenda de la música se presentará por primera vez en Costa Rica

El legendario rapero estadounidense Snoop Dogg llegará por primera vez a Costa Rica para ofrecer un concierto que reunirá a miles de seguidores del hip hop y la música urbana.

El artista se presentará el jueves 3 de diciembre de 2026 en el Centro de Eventos Pedregal, en Heredia, como parte de su gira “The Next Episode”.

Dicho espectáculo comenzará a las 7 p. m. y también contará con talento nacional e internacional.

Snoop Dogg llegará por primera vez a Costa Rica

Snoop Dogg, una de las figuras más reconocidas del hip hop a nivel mundial, llegará al país para ofrecer un espectáculo completo frente a sus seguidores costarricenses.

El rapero, productor y empresario estadounidense cuenta con una trayectoria que lo convirtió en uno de los artistas más influyentes de la música urbana.

Durante el concierto, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por diferentes etapas de su extensa carrera musical.

La presentación representa, además, la primera visita de Snoop Dogg a Costa Rica.

Conozca cuándo y dónde será el concierto

El concierto de Snoop Dogg en Costa Rica está programado para el jueves 3 de diciembre de 2026.

Estos son los principales detalles del evento:

Fecha: jueves 3 de diciembre de 2026.

jueves 3 de diciembre de 2026. Lugar: Centro de Eventos Pedregal, Heredia.

Centro de Eventos Pedregal, Heredia. Hora: 7 p. m.

7 p. m. Gira: “The Next Episode”.

“The Next Episode”. Invitados: Toledo & Banton.

Toledo & Banton. Entradas: Publitickets.

Publitickets. Organiza: Stockwell Entretenimiento.

La producción anunció el evento como una de las grandes presentaciones internacionales que llegarán al país durante 2026.

Toledo & Banton también estarán en el escenario

La jornada tendrá participación nacional e internacional con la presencia de Toledo & Banton como invitados.

De esta manera, el público podrá disfrutar de una propuesta que combinará diferentes exponentes de la música urbana.

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