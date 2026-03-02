Es un día movido en el tema de conciertos en Costa Rica. Primero, la banda estadounidense Maroon 5 anunció de manera oficial su vuelta al país, y ahora, lo hizo un legendario reguetonero.

Se trata del puertorriqueño Arcángel, quien regresará al país el próximo 26 de setiembre, según su más reciente publicación en redes sociales.

‘La Maravilla’, como se le apoda en el género, realizará su gira llamada: La 8va maravilla world tour, con el fin de festejar el 20 aniversario de su carrera como artista.

De momento, no se anunciaron más detalles al respecto, salvo que el evento se realizará en el Parque Viva.

El cantante de éxitos como “Por amar a ciegas” o “Hace mucho tiempo”, se convirtió en una constante en juntes históricos del género. Tiene temas legendarios del como con Bad Bunny, Farruko, Daddy Yankee y muchos otros más.