Ley de estafas provocó terremoto en instituciones financieras

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La aprobación de la Ley de Estafas Bancarias, que respalda a las víctimas y establece plazos para que los bancos restituyan fondos, provocó la renuncia de los bancos estatales (Nacional, Costa Rica y Popular) a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

En un comunicado, las entidades estatales señalaron que el proyecto presenta “debilidades sustantivas y riesgos significativos para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y la protección efectiva de las personas usuarias”.

Por su parte, la ABC defendió la iniciativa, asegurando que introduce un procedimiento claro para ventilar quejas y reclamaciones, lo que contribuye a crear certeza jurídica y evitar incentivos al fraude.