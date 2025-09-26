El piloto británico Lewis Hamilton atraviesa un momento emocionalmente devastador tras la hospitalización de su perro Roscoe, un bulldog inglés de 12 años. En un emotivo mensaje compartido en redes sociales, Hamilton reveló que Roscoe sufrió una grave neumonía, lo que le dificultó la respiración.

Durante su ingreso al hospital, el corazón del animal se detuvo temporalmente, siendo reanimado por el equipo médico. Actualmente, Roscoe se encuentra en coma inducido, y Hamilton expresó su incertidumbre sobre su recuperación:

“No sabemos si va a despertar de esto”

Una relación inquebrantable

Desde 2013, Roscoe ha sido el compañero inseparable de Hamilton, acompañándolo en innumerables viajes y eventos. La presencia del perro en los paddocks de Fórmula 1 se volvió habitual, y su cuenta de Instagram, gestionada por Hamilton, cuenta con más de 1.3 millones de seguidores. Además, Roscoe participó en la reciente película sobre Fórmula 1 junto al actor Brad Pitt, consolidándose como una figura reconocida más allá del ámbito deportivo.

Ausencia en los test de Pirelli

Debido a la delicada situación de su mascota, Hamilton tomó la decisión de ausentarse de los test de neumáticos de Pirelli que se llevarán a cabo en Mugello, Italia. En su lugar, el piloto de reserva Guanyu Zhou representará a Ferrari. Hamilton expresó su gratitud por el apoyo recibido y pidió a sus seguidores que mantuvieran a Roscoe en sus pensamientos y oraciones durante este difícil momento.

Un llamado a la esperanza

A pesar de la gravedad de la situación, Hamilton mantiene la esperanza. En su mensaje, indicó que intentarán despertar a Roscoe en las próximas horas, confiando en la fortaleza de su fiel amigo y en el apoyo de sus seguidores.

La comunidad de fans y seguidores de Hamilton mostraron una ola de apoyo y buenos deseos para Roscoe, esperando su pronta recuperación.