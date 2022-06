El ciclo de Robert Lewandowski en Bayern Múnich está cerca de terminar. Luego de ocho exitosas temporadas allí, el polaco ha manifestado públicamente sus deseos de ser vendido a otro equipo y esto ha tensado la relación entre el jugador y el club. En este contexto se ha destapado en las últimas horas un cruce que tuvieron el delantero de 33 años y el entrenador del equipo durante la temporada actual.

Según lo publicado por el sitio alemán TZ, el entredicho habría en un entrenamiento y delante de todo el plantel. Julian Nagelsmann, quien arribó al club esta campaña proveniente del Leipzig, le dio indicaciones al experimentado artillero sobre cómo debía moverse en determinada jugada de ataque, lo cual habría colmado la paciencia del futbolista: “Yo fui el que hizo 41 goles, no tú”, le contestó.

Esa respuesta expuso la irritabilidad de Lewandowski, quien convirtió esa cantidad de tantos en la última Bundesliga, batiendo así el récord histórico para la competición que pertenecía a Gerd Muller desde la temporada 1971-1972. Además, el portal asegura que el ex Borussia Dortmund ha hecho comentarios por lo bajo criticando al técnico a sus espaldas.

Incluso, en una conferencia de prensa en noviembre pasado con su selección, el ganador del premio The Best de la FIFA ya había hecho pública su incomodidad con el entrenador: “Últimamente no me ha sido fácil en el Bayern encontrar situaciones para un gol o un lugar en el campo”.

Lewandoswki anunció a finales de mayo que su “historia” con el club alemán había llegado “a su fin” pese a que aún tiene contrato vigente. Según la prensa especializada, el Barcelona sería el destino elegido por el goleador, pero antes el cuadro español deberá desembolsar el dinero que pretende el Bayern Munich para venderlo. Fue por eso que el director deportivo del club alemán, Hasan Salihamidzic, conversó con el futbolista hace algunos días: “Le expliqué con claridad nuestra postura sobre la situación de su contrato”, informó al periódico Bild este miércoles.

El polaco tiene contrato hasta final de la temporada 2022/23 y por eso, pese a sus deseos, si nadie paga los 40 millones de euros que la institución bávara pretende embolsar, no podrá marcharse. La situación se sigue tensando cada día más y aún no se resuelve.