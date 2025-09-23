Ya culminó la votación para levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves. La moción solo tuvo 34 votos.

Es decir, la inmunidad de Chaves no se levantará para continuar con el proceso judicial por el que se le pretendía juzgar.

El Congreso debatió durante casi cinco horas de sesión.

El resultado de la votación

A pesar de que la mayoría del plenario estuvo de acuerdo en la decisión de levantar la inmunidad, no se alcanzó la mayoría necesaria.

Para proceder con el levantamiento debía existir al menos 38 votos a favor de la moción, sin embargo, el resultado arrojó 34 votos a favor y 21 en contra.