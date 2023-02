Andrés Soto Solís/Estefan Monge

asoto@repretel.com

El delantero del Municipal Grecia salió a hablar luego del empate a un gol ante Herediano, la figura griega tuvo la marca férrea de Fernan Faerron, sin embargo la catalogó como “un poco malintencionada”.

“Me estaba pegando mucho, yo no me preocupo por ese tipo de jugadores, yo siempre estoy tranquilo, no busco pelear con nadie, el tiene que mejorar eso”.

Para Lesme era la primera vez que chocaba contra Faerron y no dudo en asegurar que le pasó todo el partido pegando y con mala intención.

“Yo no busco pelear, es la primera vez que le veo, creo que se pasó todo el partido pegándome, de parte mía nunca hubo mala intención sino que de él si”.

Lesme después de ir haciendo nombre en la primera división ha notado como las marcas cambian sobre él.

“Unas cuantas jugaditas ahí, dobletean o tripletean, igual yo busco conseguirme mi espacio”.

Así quedó el cuello del delantero griego: