La mañana de este martes, el presidente del Club Sport Cartaginés y actual miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Leonardo Vargas, lanzó duras críticas contra la dirigencia del fútbol nacional.

Durante su participación en el programa 120 Minutos, Vargas aseguró que dentro de la Fedefútbol y la UNAFUT existen situaciones que deben cambiar, aunque reconoció que hablar le genera enemigos.

“Si uno habla, todo está mal”, afirma Vargas

El jerarca fue enfático en que cuestionar decisiones dentro del fútbol costarricense provoca molestia en algunos sectores.

“Si yo comienzo a decir cosas, me gano enemigos, perjudico a mi equipo. Si uno habla, todo está mal, se enojan. Usted ve lo que pasa y dice: aquí pasa algo. Yo lo que busco es que hay ciertas situaciones en el fútbol nacional que tienen que cambiar”, expresó.

Vargas aseguró que hay personas que se sienten cómodas con el estado actual del balompié nacional, principalmente cuando sus equipos obtienen resultados favorables.

Vargas señala estructuras que, según él, frenan el crecimiento

El presidente brumoso también cuestionó el manejo del fútbol femenino y las divisiones menores.

“Hay gente que está cómoda con lo que pasa, porque su equipo queda campeón, ahí se mantiene y así están cómodos. Vea el fútbol femenino, están cómodos, lo ven bien”, manifestó.

Incluso puso como ejemplo la situación del Cartaginés en la segunda división, donde, según dijo, existen dudas sobre un eventual ascenso.

“Puede volver a quedar campeón y yo tengo muchas dudas de que si somos campeones, Cartago vaya a la primera división. No hay nada que me motive a exponer al club. Analizo lo que pasa ahí y no me gusta; lo que está alrededor de esa estructura no lo permite”, agregó.

“Soy el incómodo en la Federación”

Vargas también afirmó que su postura crítica lo convirtió en una figura incómoda dentro de la Federación.

“Cartaginés ha sido campeón varias veces, finalista sub-17, sub-19 principalmente, y usted no ve jugadores del Cartaginés en las selecciones nacionales. Pero como yo lo digo es peor para los futbolistas. Yo ahora soy en la Federación el incómodo, cuestiono cosas porque siempre voy a cuestionar”, señaló.

El dirigente reveló que solo dos o tres miembros del Comité Ejecutivo respaldan su posición.

“Es una lucha que tengo que seguir haciendo. Es incómodo porque hay que llevarse bien con las personas”, afirmó.

Advierte que enfrentará “malas caras” en la próxima reunión

Finalmente, Leonardo Vargas aseguró que sus declaraciones podrían generar reacciones en la próxima sesión federativa.