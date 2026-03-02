Leilani McGonagle clasificó a la temporada 2026-27 de la Challenger Series

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La surfista costarricense Leilani McGonagle aseguró su clasificación a la temporada 2026-2027 del Challenger Series, el torneo que representa la segunda división de la World Surf League y el escalón previo al tour mundial.

La atleta nacional logró su cupo tras escalar dos posiciones en la última fecha del circuito regional, lo que le permitió meterse en el top 4 de Norteamérica.

Ahora cerrará su participación en la temporada actual en Australia, donde competirá del 9 al 15 de marzo en Newcastle,