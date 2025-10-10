Las leguminosas representan una fuente sustentable de proteínas y nutrientes esenciales para la dieta humana. Su versatilidad culinaria permite incorporarlas en todo tipo de platos, desde ensaladas frescas hasta guisos sustanciosos. La combinación estratégica con cereales crea un perfil de aminoácidos completo de alto valor biológico.

Técnicas de preparación como la germinación o fermentación aumentan su digestibilidad y absorción de nutrientes. Remojarlas antes de la cocción reduce los fitatos y mejora la disponibilidad de minerales como el hierro y el zinc.

Incorporarlas regularmente en la dieta contribuye a la salud cardiovascular y al control de los niveles de glucosa en sangre. Su alto contenido en fibra promueve la salud digestiva y la sensación de saciedad, ayudando en el control de peso.