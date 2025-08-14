Malas noticias para uno de los legionarios costarricenses en la MLS, pues el club tomó la decisión de liberarlo del equipo.

Se trata de Luis Díaz, quien recibió la notificación de que el New England Revolution no cuenta con él para el resto de la temporada.

Díaz llegó a Estados Unidos procedente del Saprissa, jugó 19 partidos en la presente temporada, solo uno de titular y apenas brindó una asistencia.

El tico, de 26 años, jugó en el pasado en Columbus Crew, luego se marchó al Colorado Rapids. De momento se desconoce el futuro del extremo.