Leche de cabra: beneficios nutricionales y por qué es tan fácil de digerir

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La leche de cabra es una fuente rica en calcio y proteínas ideal para bebés y personas convalecientes, según lo explica Andrea Rodríguez Loria desde Tacacorí de Alajuela.

La especialista detalla los beneficios del queso y el yogurt de cabra, “es buena para la digestión y su para pacientes con cáncer”, comenta.

Además, Rodríguez realiza una demostración de la técnica de ordeño y explica la alimentación que reciben estos animales para producir leche de alta calidad.