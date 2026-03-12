Leche de cabra: beneficios nutricionales y por qué es tan fácil de digerir

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La leche de cabra es una fuente rica en calcio y proteínas ideal para bebés y personas convalecientes, según lo explica Andrea Rodríguez Loria desde Tacacorí de Alajuela.
La especialista detalla los beneficios del queso y el yogurt de cabra, “es buena para la digestión y su para pacientes con cáncer”, comenta.
Además, Rodríguez realiza una demostración de la técnica de ordeño y explica la alimentación que reciben estos animales para producir leche de alta calidad.