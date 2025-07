Escrito por: Jade Venegas.

El mundo del deporte amaneció este jueves 3 de julio de 2025 con una profunda conmoción: Diogo Jota, extremo del Liverpool y la selección de Portugal, de apenas 28 años, falleció junto a su hermano André en un trágico accidente automovilístico en Zamora, España. Jota, recientemente casado y padre de tres hijos, era uno de los futbolistas más queridos tanto dentro como fuera del campo.

Entre los múltiples tributos, destaca el de LeBron James, estrella de los Lakers y accionista del Liverpool FC. A través de la red social X, el jugador estadounidense expresó: “Mis oraciones están con sus seres queridos durante este momento. ¡Que todos sean guiados y protegidos! Nunca caminarás solo, Jota”. Su mensaje retoma el lema ‘You’ll Never Walk Alone’, profundamente arraigado en el espíritu del Liverpool FC.

My prayers goes out to his loved ones during this time! May you all be guided and protected! YNWA JOTA!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾❤️ https://t.co/B3tYVJJxkA