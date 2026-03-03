El exmagistrado Celso Gamboa será trasladado en los próximos días desde el centro penitenciario La Reforma hasta las instalaciones de Base 2, donde lo esperará un avión de la DEA con agentes estadounidenses que lo llevarán a Dallas, Texas, para ser juzgado por presunto narcotráfico, según confirmaron las autoridades.

Gamboa permanece desde hace aproximadamente ocho meses en una celda de máxima seguridad a la espera de que se concrete su extradición, un proceso que lo convierte en el primer costarricense extraditable en la historia del país.

Recientemente, el exmagistrado tuvo una audiencia en los tribunales de San José donde pudo despedirse de sus familiares antes del viaje.

Las autoridades costarricenses están a la espera de un documento clave por parte de Estados Unidos en el que se comprometan a no imponerle una pena mayor a los 50 años de cárcel ni cadena perpetua, requisito establecido en el convenio de extradición firmado entre ambas naciones para garantizar que la pena se acople a la legislación costarricense.