¿Le quitaron las placas? Conozca el procedimiento para tenerlas devuelta

El Consejo de Seguridad Vial estableció que la devolución de placas retiradas de vehículos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes requiere que los conductores agenden cita previa exclusivamente desde la plataforma digital oficial, además de cancelar todas las multas pendientes, según recordó la entidad.

El proceso de recuperación también incluye la gestión del envío de las placas a través de Correos de Costa Rica, servicio que los interesados deben solicitar una vez cumplidos los requisitos previos.

La atención en el COSEVI es exclusivamente con cita previa, por lo que los usuarios deben programar su visita con antelación desde el sitio web habilitado. Esta medida busca agilizar los trámites y garantizar que los conductores cumplan con las obligaciones legales antes de recuperar sus documentos vehiculares.