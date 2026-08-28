¿Le mandaron una biopsia? Conozca los dos procedimientos y sus diferencias 

Si le indicaron una biopsia, es útil saber que existen dos procedimientos principales: la biopsia con aguja y la biopsia quirúrgica, cada una con ventajas y desventajas.

El Dr. Álvaro Garreta Madrigal explica que la biopsia con aguja es mínimamente invasiva y extrae tejido a través de la piel, mientras que la biopsia quirúrgica requiere una pequeña incisión en quirófano.

El especialista detalla que el análisis de la muestra en el laboratorio toma varios días y que la biopsia permite confirmar o descartar cáncer, infecciones o inflamaciones, siendo una guía fundamental para el oncólogo.