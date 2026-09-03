¿Le gusta el rock? Atención a este concierto en el Melico Salazar

Para los amantes del rock, el próximo 13 de septiembre se llevará a cabo un concierto en el Teatro Melico Salazar que reunirá a varios cantantes y promete una noche llena de música y energía.

Lucho Calavera y Pato Barraza acompañan para contar los detalles del evento, incluyendo los artistas que participarán y cómo conseguir las entradas.

Los organizadores invitan al público a disfrutar de este concierto de rock en un escenario emblemático, con un horario definido que promete una velada inolvidable para los seguidores del género.