El embotamiento emocional, esa sensación de apatía y desconexión afectiva, puede ser una respuesta al estrés prolongado, experiencias traumáticas o incluso un síntoma de depresión no tratada, explica el doctor José Fabio Alfaro.

Este estado, donde la persona puede dejar de sentir tristeza pero también emoción, a veces es un efecto secundario de algunos antidepresivos, lo que requiere ajuste médico.

Para contrarrestarlo, el especialista sugiere la práctica regular de actividad física y una alimentación rica en omega-3 y vitamina B-12, que ayudan a reactivar los neurotransmisores relacionados con la motivación.