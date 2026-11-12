¿Le duele el abdomen? Descubra si el origen está en el colon o la pelvis

El doctor Pablo Navarro explica cómo diferenciar el dolor pélvico del intestinal

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El dolor abdominal puede confundirse con facilidad entre el colon y los órganos de la pelvis, según explicó el doctor Pablo Navarro durante la consulta de esta mañana.

El gastroenterólogo detalló que la cercanía entre el colon, el útero, los ovarios y la vejiga provoca que un malestar leve se perciba como una molestia intensa en el bajo vientre.

Además, Navarro señaló que las emociones y ciertos medicamentos alteran la flora intestinal y contribuyen a la inflamación del colon. 