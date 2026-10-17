Hombre recibe disparo en el pecho y lo trasladan crítico al hospital

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

Un hombre adulto resultó gravemente herido tras recibir un disparo en el pecho en el sector de Monserrat, en Alajuela.

Los cruzrojistas lo trasladaron en condición crítica al Hospital de Alajuela.

La emergencia ocurrió la tarde de este sábado, cuando los cuerpos de socorro recibieron el reporte de un hombre herido por arma de fuego.

Hombre recibió un impacto en el tórax

De acuerdo con la información de la atención, los socorristas localizaron al paciente con una herida de bala en el tórax.

Debido a la gravedad de su condición, una unidad avanzada de la Cruz Roja Costarricense atendió al hombre y coordinó su traslado urgente al centro médico alajuelense.

El paciente ingresó al hospital en condición crítica, según el reporte de los cuerpos de emergencia.

Investigan las circunstancias del hecho

Por el momento, no han trascendido detalles sobre cómo ocurrió el ataque ni sobre las posibles personas involucradas.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que el hombre recibió el disparo.

La información disponible hasta ahora se limita a la atención de la emergencia y al traslado del paciente al Hospital de Alajuela.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.