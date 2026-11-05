Le dijeron que podía morir y hoy sigue cantando

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La historia de Natasha Alfaro estuvo cerca de tomar un rumbo completamente diferente. Después de sufrir un grave accidente, atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida y recibió un pronóstico médico que incluso puso en duda su supervivencia.

Contra aquel escenario, Natasha logró salir adelante. La recuperación le permitió volver a hacer muchas de las cosas que ama y, entre ellas, regresar a la música. Hoy cada presentación tiene un significado especial porque representa algo que en algún momento ni siquiera sabía si podría volver a hacer.

Ahora Natasha está en la semifinal interpretando a Amy Winehouse. Después de haber enfrentado una batalla mucho más importante fuera del escenario, quiere seguir aprovechando cada oportunidad para demostrar que todavía tiene mucho por cantar.

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