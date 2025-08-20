Desvincularse de relaciones pasadas es crucial para el bienestar emocional, según Angie Fernández, psicóloga, quien enfatiza la importancia de cortar la comunicación innecesaria y proteger la estabilidad mediante el distanciamiento como acto de autocuidado.

Ella proporciona herramientas prácticas para soltar culpas y responsabilidades ajenas, lo que permite avanzar sin retrocesos emocionales ante recuerdos o intentos de contacto.

Además, recomienda hábitos que fortalecen la libertad interior y facilitan un camino hacia la autonomía emocional y el crecimiento personal duradero.