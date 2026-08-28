¿Le cuesta moverse al despertar? Esto podría explicar la rigidez matutina

La rigidez matutina, esa sensación de dificultad para mover las articulaciones al despertar, es un síntoma que aporta información clave para distinguir entre causas inflamatorias y mecánicas.

El Dr. José Francisco Díaz Coto explica que tras el reposo, las articulaciones acumulan líquido sinovial y mediadores que limitan la movilidad, pero que la duración de la rigidez es un indicador fundamental.

El especialista indica que si la rigidez cede en menos de 15 minutos, se asocia a osteoartritis, mientras que si dura más de 60 minutos, es un criterio de apoyo para artritis reumatoide, y más de dos horas sugiere una enfermedad inflamatoria.