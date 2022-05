El entrenador del Municipal Grecia, acusó que Lleida no hizo nada por el fútbol mexicano y que además le tuvo miedo a su equipo.

Javier San Román es el técnico del Municipal Grecia y esta tarde fue noticia al salir con molestia por la decisión de Alajuelense de no cambiar la fecha del juego y que tendrá que ser a las 11 am este miércoles, asegurando que tienen miedo.

San Román señala que Alajuelense les tiene miedo y que la decisión de Agustín Lleida es por tal razón.

“Me sorprende que nos tengan tanto miedo y respeto, en sentido que no quieren ir al Nacional, nosotros queríamos ir al Nacional porque es una cancha muy buena y habría más gente, no se pudo porque el estadio tenía unos eventos y no nos quisieron cambiar el partido”.

Pero el mexicano no fue hasta ahí, si no que decidió atizar contra el Gerente Deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida.

“Sabemos que nos tienen miedo, ya nos lo dijeron ellos, no lo digo yo y bueno, es el respeto que nos hemos ganado, yo sé a quién me enfrento, los vi en México y no hicieron nada y vinieron acá a vender humo“.

Y ahí no terminó su molestia en contra de Agustín Lleida.

“Alajuelense es un gran club, por su historia y su afición, pero está gerenciado como un equipo chico”.

San Román se notaba muy molesto con los alajuelenses y siguió asegurando que le tenían miedo.

“Ya vemos que los equipos grandes nos tienen miedo, no quieren venir acá, la gente que estuvo allá y no ha ganado nada, pero bueno, nosotros a lo nuestro y vamos a ir por todo”.

El mexicano asegura que los manudos no querían ir al estadio Allen Riggioni Álvarez.

¿Quién es Javier San Román?

Fue un ex jugador con una corta carrera en el fútbol, tuvo 5 años de carrera en la segunda división mexicana.

Como entrenador, debutó en el 2021 como entrenador del Irapuato, logrando ascender a la Liga Expansión (la segunda en importancia en México) y por diversos temas este equipo no ingresó en esta liga.

Fue inscrito como asistente en Alebrijes para el 2022, pero cargaba con una sanción de 8 partidos y salió del club, en marzo de este año llegó al Municipal Grecia.