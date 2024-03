El World Tour por los 30 años de carrera artística de Laura Pausini se vivirá este miércoles en nuestro país, la artista disfrutó desde este martes nuestro país y dejó fotos de su paseo nocturno por San José.

“Estoy muy contenta de haber podido conocer San José, un poco más, ayer por la noche caminando por las calles vacías” señaló la artista.

Sin embargo externó su preocupación, debido a que en nuestro país los espectáculos musicales no pueden pasar de las 10 de la noche y ella desconocía esta medida, además señaló que con esa restricción no puede hacer su show completo.

“Acabo de enterarme que hoy tengo permiso de cantar solamente hasta las 22 h y el concierto está anunciado para las 20 h. Por ley no puedo anticipar la entrada del público, pero sobre todo, esto significa que no puedo hacer mi espectáculo entero porque sería de 2 h y 30 min”.

Por último la artista señala que está buscando la manera para que la dejen hacer su show completo y darle a sus fans costarricenses la experiencia del World Tour que está realizando.

“No sé si existe alguna manera de cambiar esta regla, yo respeto siempre la ley, pero me hubiera gustado conocer esto antes y no hoy para poder avisar al público a tiempo ya que se sabe hace meses que mi concierto no dura 2 horas”.

Por último dejó una promesa a sus fans para intentar hacer todo lo posible por dar el show completo.

“Mi gente, haré todo lo posible para hacerles pasar una noche maravillosa, pero necesito decirles que tengo que eliminar algunas canciones por esta restricción de la que me he enterado hoy mismo. Nos vemos esta noche! No veo la hora! Puntuales a las 20h”.