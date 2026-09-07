Laura Fernández y Rodrigo Chaves se reunieron con la presidenta de la Asamblea

La presidenta de la República, Laura Fernández, y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, se reunieron con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, para hablar sobre proyectos prioritarios.

Rodrigo Chaves, ministros de la presidencia, asegura que “fue una reunión que presidió la Presidente de la República donde ella fue directa con los objetivos del gobierno y solicitó el apoyo de la fracción”.

La reunión sirvió para tratar los temas que el Gobierno busca impulsar en el Congreso durante los próximos meses.

Fernández adelantó que presentará un tercer paquete de proyectos de ley entre octubre y noviembre.