La presidente, Laura Fernández, así como el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, se mostraron indignados por el castigo impuesto a la activista Yendry Quirós, conocida como “La Colocha”, por las presuntas amenazas contra el exdiputado Ariel Robles.
Chaves señaló al Poder Judicial de una politización del poder debido a la condena de un mes de prisión establecida a la manifestante, que se ha mostrado a favor del gobierno en diferentes oportunidades.
También solicitaron cuentas por el caso de la hija del magistrado, Paul Rueda, quien amenazó a Chaves durante su mandato.
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