La presidente, Laura Fernández, así como el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, se mostraron indignados por el castigo impuesto a la activista Yendry Quirós, conocida como “La Colocha”, por las presuntas amenazas contra el exdiputado Ariel Robles.

Señalamiento de Rodrigo Chaves

Chaves señaló al Poder Judicial de una politización del poder debido a la condena de un mes de prisión establecida a la manifestante, que se ha mostrado a favor del gobierno en diferentes oportunidades.

También solicitaron cuentas por el caso de la hija del magistrado, Paul Rueda, quien amenazó a Chaves durante su mandato.

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