Laura Fernández y Diego Miranda protagonizan tenso momento durante celebración de la Independencia

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El alcalde de San José y la presidenta de la República protagonizaron momentos de tensión en sus discursos con motivo de la Independencia, según el reporte.

Diego Miranda, alcalde de San José, exclama que “uno sabe que los pasillos del poder, lo que aplauden y los que dicen que sí a todo, no son los mejores consejeros”.

Los jerarcas expusieron sus diferencias en sus respectivos discursos ante el Monumento Nacional durante las actividades oficiales.

El evento reflejó las diferencias que tienen ambas autoridades, quienes protagonizaron un tenso momento durante la celebración.