Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, viajará esta semana a Colombia para reunirse con su homólogo, el mandatario Abelardo de la Espriella, en un encuentro programado para este martes y miércoles.

La reunión se llevará a cabo en Barranquilla, Colombia, donde se abordarán temas de seguridad, así como el combate contra el narcotráfico entre ambas naciones.

A la reunión también asistirán el ministro de Justicia y Paz, el de Seguridad Pública, el director de Inteligencia y Seguridad, y el ministro de Comunicación.