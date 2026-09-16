Laura Fernández da su versión sobre el polémico “Lero Lero” de Rodrigo Chaves

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Laura Fernández se refirió al polémico “Lero Lero” que protagonizó el expresidente Rodrigo Chaves durante la noche de este 14 de septiembre en Cartago, donde calificó la respuesta como un error.

La jerarca explicó que, en su opinión personal, Chaves cayó en la provocación de una persona que llegó a insultarlo y faltarle al respeto.

Costa Rica’s president-elect Laura Fernandez attends a press conference by President Rodrigo Chaves after his final State of the Nation address at the Legislative Assembly in San Jose on May 4, 2026. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP)

Laura Fernández califica de error el “Lero Lero”

Fernández señaló que responder a una ofensa con un “Lero Lero”, un improperio o incluso buscar el arresto de la persona no representa la mejor reacción.

Sin embargo, consideró que el episodio no fue tan grave como otras situaciones que pudieron ocurrir ante una persona que, según dijo, estaba provocando e irrespetando al mandatario.

“Fue un error que no fue tan grave como lo que pudo haber sucedido”, afirmó Fernández al explicar su posición.

Además, pidió que fuera el propio Rodrigo Chaves quien se refiriera directamente al tema.

Video del momento de la respuesta en conferencia de prensa

Rodrigo Chaves responde a Laura Fernández

Chaves agradeció la opinión de Fernández y recordó que ella ocupa la Presidencia y tiene autoridad sobre los ministros.

Posteriormente, el mandatario calificó los acontecimientos recientes como “mucho ruido y ninguna nuez”.

Chaves también habló sobre las medidas de seguridad aplicadas durante la actividad y aseguró que las autoridades debían tomar precauciones ante cualquier eventualidad.

Según explicó, solicitar identificaciones buscaba prevenir una posible situación de riesgo y evitar consecuencias mayores.

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