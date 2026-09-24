Laura Fernández tuvo calificación de 7 en estudio del IDESPO

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La presidenta Laura Fernández obtuvo una calificación alta de 7 puntos en el estudio realizado por el IDESPO de la Universidad Nacional, según los datos dados a conocer.

Sin embargo, persiste una percepción negativa sobre la economía y la seguridad del país, lo que evidencia que, a pesar de la buena calificación, la ciudadanía mantiene preocupaciones sobre estos temas.

El informe del IDESPO refleja que la población sigue viendo con incertidumbre el rumbo económico y la seguridad ciudadana, aspectos que el gobierno deberá atender para mejorar la percepción general.