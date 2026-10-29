Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La presidente de la República Laura Fernández sostuvo una audiencia privada con el Papa León XIV este 29 de octubre. Esto forma parte de la gira a Europa que hace la mandataria nacional.

En el encuentro, Fernández le dio una serie de regalos al sumo pontífice.

¿Qué regalos le dio Laura Fernández al Papa León XIV?

Durante la audiencia le regaló una réplica de la Virgen de Los Ángeles y diferentes tipos de café de productores nacionales.

“Como símbolo de nuestra fe, identidad y riqueza nacional, la mandataria obsequió al Santo Padre una réplica de la Virgen de los Ángeles y una selección de cafés de productores nacionales, compartiendo los valores de paz, solidaridad y esperanza que distinguen al pueblo costarricense”, señaló la página de Presidencia de la República.

Invitación

Además, Fernández aprovechó la audiencia para invitar al Santo Padre a visitar Costa Rica.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.