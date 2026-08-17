Laura Fernández toma medida urgente tras emergencia por paso de Onda Tropical

La presidente Laura Fernández ordenó a la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) trasladarse de inmediato a la escuela B-Line, en Matina, debido a la gravedad de los daños que presenta el centro educativo.
Las autoridades realizarán una valoración de la infraestructura para determinar las acciones necesarias y garantizar la seguridad de estudiantes, personal docente y vecinos de la comunidad.
Laura Fernández visitó la zona junto al ministro de Educación, Leonardo Sánchez, y otras autoridades para conocer de primera mano la situación que enfrenta la comunidad educativa.
Durante la inspección, las autoridades constataron el derrumbe total de un muro de la escuela B-Line.
Además, las fuertes lluvias provocaron una inundación dentro de las instalaciones, lo que aumentó el riesgo para las personas que utilizan diariamente el centro educativo.
La situación generó preocupación debido a que los daños comprometen espacios de la escuela y requieren una intervención especializada.
Ante la gravedad de la emergencia, la presidenta Laura Fernández ordenó que la DIE se haga presente en el centro educativo para evaluar los daños y definir las medidas correspondientes.
El Gobierno busca atender la emergencia de forma rápida y evitar que las condiciones de la infraestructura representen un peligro para estudiantes, funcionarios y habitantes de la comunidad.
La intervención también permitirá determinar el alcance de los daños ocasionados por las lluvias y establecer las acciones necesarias para recuperar las instalaciones.
La visita de la presidenta y las autoridades educativas permitió verificar directamente los efectos de la emergencia climática en Matina.
El derrumbe del muro y la inundación evidencian el impacto que las lluvias han tenido en la zona de Limón.
El Gobierno mantiene la atención sobre las comunidades afectadas y coordina acciones para responder ante las emergencias provocadas por las condiciones meteorológicas.