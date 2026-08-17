Laura Fernández toma medida urgente tras emergencia por paso de Onda Tropical

La presidente Laura Fernández ordenó a la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) trasladarse de inmediato a la escuela B-Line, en Matina, debido a la gravedad de los daños que presenta el centro educativo.

Las autoridades realizarán una valoración de la infraestructura para determinar las acciones necesarias y garantizar la seguridad de estudiantes, personal docente y vecinos de la comunidad.

Derrumbe e inundación afectan escuela en Matina

Laura Fernández visitó la zona junto al ministro de Educación, Leonardo Sánchez, y otras autoridades para conocer de primera mano la situación que enfrenta la comunidad educativa.

Durante la inspección, las autoridades constataron el derrumbe total de un muro de la escuela B-Line.

Además, las fuertes lluvias provocaron una inundación dentro de las instalaciones, lo que aumentó el riesgo para las personas que utilizan diariamente el centro educativo.

La situación generó preocupación debido a que los daños comprometen espacios de la escuela y requieren una intervención especializada.

Gobierno ordena atención inmediata

Ante la gravedad de la emergencia, la presidenta Laura Fernández ordenó que la DIE se haga presente en el centro educativo para evaluar los daños y definir las medidas correspondientes.

El Gobierno busca atender la emergencia de forma rápida y evitar que las condiciones de la infraestructura representen un peligro para estudiantes, funcionarios y habitantes de la comunidad.

La intervención también permitirá determinar el alcance de los daños ocasionados por las lluvias y establecer las acciones necesarias para recuperar las instalaciones.

Autoridades evalúan daños provocados por las lluvias

La visita de la presidenta y las autoridades educativas permitió verificar directamente los efectos de la emergencia climática en Matina.

El derrumbe del muro y la inundación evidencian el impacto que las lluvias han tenido en la zona de Limón.

El Gobierno mantiene la atención sobre las comunidades afectadas y coordina acciones para responder ante las emergencias provocadas por las condiciones meteorológicas.