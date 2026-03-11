Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, coincidió en Santiago de Chile con la líder venezolana María Corina Machado. Ambas llegaron al país para participar en el acto de traspaso de poderes del presidente electo José Antonio Kast.

Saludo

El encuentro fue casual y estuvo marcado por un abrazo que se describió a través de una publicación de la Presidencia de la República como, un “abrazo por la libertad” y “que siembra esperanza para el futuro de Latinoamérica.”.

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Conversación

Durante la breve conversación, se les escuchó expresar la emoción del momento. Machado comentó que deseaba encontrarse con Fernández, a lo que la presidenta electa respondió que también esperaba el encuentro y que “cuenta con ella”.

La dirigente venezolana agradeció el apoyo de Costa Rica, y Fernández reafirmó: “Vamos a apoyar a Venezuela libre en todo” y finalizó afirmando que “Costa Rica es una democracia madura”.

Viaje a Chile

Laura Fernández viajó a Chile acompañada por el presidente Rodrigo Chaves y una delegación nacional. Ayer se concretó una reunión con Kast, en la que se destacó la importancia de “reafirmar la amistad entre ambos países y fortalecer la cooperación en beneficio de los pueblos hermanos”

Reunión con Trump

El pasado sábado, los jerarcas costarricenses participaron en una cumbre junto a otros mandatarios latinoamericanos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese espacio se anunció la creación de una alianza de 17 países destinada a combatir los cárteles de narcotráfico en la región.

Conferencia de prensa

Tal como se informó a través de las redes sociales, la conferencia de prensa de este miércoles se llevará a cabo desde el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile.