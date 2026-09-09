Laura Fernández se comprometió a colocarle techo al velódromo nacional, anuncio que realizó durante una conferencia de prensa.

La mandataria asegura que “vamos a buscar los recursos. Yo me voy a meter directamente para que nuestros ciclistas puedan ir al velódromo a entrenar bajo techo”.

El compromiso de la presidenta responde a una solicitud del sector deportivo para mejorar las instalaciones del recinto.

La obra beneficiaría a los atletas nacionales que utilizan el velódromo para sus entrenamientos y competencias.