Laura Fernández revela secreto en entrevista con Noticias Repretel

Laura Fernández dio una entrevista a Noticias Repretel tras su rendición de cuentas por los 100 días como presidente de la República.

En la intervención, nuestro director, Randall Rivera, le preguntó sobre asuntos como polémicas con el Poder Judicial, el ROP, la seguridad y hasta la reacción de algunos diputados a su mandato.

Pensión de los expresidentes

Uno de los temas que más generó polémicas durante los últimos días son las pensiones de los expresidentes. Fernández había anunciado en Consejo de Gobierno la presentación de un proyecto para eliminar este beneficio, en el que serían incluidos ella y Rodrigo Chaves.

Durante la entrevista, Laura Fernández reveló un secreto sobre este tema:

“El proyecto de ley para eliminar las pensiones de los expresidentes nosotros lo teníamos listo para presentar en el paquete que entregué yo de los 100 días, pero como empezaron a querer tergiversar a raíz de una consulta que me hizo un periodista, empezaron a acomodar qué dijo, que no dijo y a querer engañar a la gente, le dije a nuestro equipo, ‘no señores, vamos a presentarlo ya, no voy a esperar a los días'”, aseguró la presidente de la República.

Entrevista en YouTube

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