Laura Fernández se reunió con jerarcas del Poder Judicial y diputados

La presidenta Laura Fernández, se reunió con 50 diputados y jerarcas del Poder Judicial (PJ) para buscar soluciones que permitan bajar la criminalidad en el país.

Fernádez Delgado anunció que asumió personalmente la conducción de la fuerza élite cada lunes a las 8 de la mañana con todos los altos mandos policiales.

“No hay acciones específicas definidas”, aclaró Fernández, sin embargo, garantizó que está haciendo absolutamente todo lo que depende de ella para enfrentar esta gran cruzada nacional.