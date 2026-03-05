Laura Fernández retomará agenda de reuniones de cara a su nueva administración

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La presidente electa Laura Fernández retomará su agenda oficial tras su periodo vacacional para reunirse con la fracción del Partido Liberación Nacional, la segunda fuerza en la Asamblea Legislativa.

El encuentro, que se espera para los próximos días, busca tender puentes de diálogo con los siete diputados que se necesitan, además de los 31 de Pueblo Soberano, para aprobar reformas profundas al Estado.

La fracción opositora condicionó su apoyo a que exista voluntad real de la nueva administración para sacar adelante proyectos de interés nacional, en un ambiente de cooperación mutua.