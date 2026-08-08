Laura Fernández respondió a las polémicas de los últimos días

La presidenta Laura Fernández reaccionó al plantón de este jueves y emprendió contra los expresidentes que asistieron, cuestionando algunos mensajes de la marcha y generando nuevas controversias con sus declaraciones sobre las pensiones de los exmandatarios.

En sus intervenciones, la mandataria también se refirió al diputado Edgardo Araya, a quien calificó con expresiones polémicas que han sido criticadas por distintos sectores políticos del país.

La mandataria exclama que “le hago un reto que me digan una sola ley que yo he incumplido a lo largo de mi vida y a lo largo de mi trayectoria como presidente”.

La tensión entre el Ejecutivo y la oposición continúa escalando en medio de las manifestaciones.