Laura Fernández responde sobre supuestas fotos en las que sale con empresario chino detenido

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La presidente de la República, Laura Fernández, negó cualquier relación con el ciudadano chino naturalizado costarricense que detuvieron el viernes anterior en Curridabat como sospechoso de tráfico internacional de drogas.

A Fernández le consultaron este lunes durante una actividad en el CTP de Mora sobre varias fotografías que circulan en redes sociales, en las que aparece el sujeto en actividades relacionadas con el Partido Pueblo Soberano.

¿Qué dijo Fernández?

La mandataria aseguró que no conoce al hombre y afirmó que nunca se reunió con él ni sabe a qué se dedica.

“Yo a esta persona no la conozco. No tengo la más mínima idea de quién es. Nunca me he reunido con él. No conozco a qué se dedica”, declaró Fernández.

La presidenta también cuestionó algunas de las fotografías que circulan en redes sociales y aseguró que varias son falsas o modificadas con inteligencia artificial.

Según explicó, durante el traspaso de poderes y la celebración de su victoria electoral asistieron numerosas personas, por lo que desconoce quiénes estaban presentes en esas actividades.

Sobre el caso de Pilar

Fernández también se refirió a imágenes en las que supuestamente aparece junto a la exdiputada Pilar Cisneros. Sobre ese caso, señaló que no se puede responsabilizar a Cisneros por una fotografía.

Al sujeto de 54 años lo detuvieron en Curridabat como sospechoso de tráfico internacional de drogas y también es investigado por un presunto delito de lavado de dinero mediante criptomonedas.

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Además, lo requieren en extradición por autoridades de Jacksonville, Florida, Estados Unidos.

Durante la actividad también surgieron cuestionamientos sobre una posible relación del hombre con el financiamiento de la campaña. Fernández descartó esa posibilidad y afirmó que nunca tuvo contacto con él durante la campaña electoral ni antes o después de ese proceso.

El Partido Pueblo Soberano aún no ha brindado una posición oficial.